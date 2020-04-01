Экономист: Ни полицаи Авакова, ни СБУ Зеленского не сдержат зреющий бунт
Обещания Владимира Зеленского разрешить гражданам не платить пеню по коммунальным платежам на время карантина не улучшит жизнь людей на фоне общего обнищания из-за кризиса.
Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большинство людей сегодня доведены до такого состояния, что их скоро не сдержит ни полиция Авакова, ни его Нацгвардия, ни войска, в которых Зеленский тасует то туда, то сюда командующих, то приближая, то отдаляя, ни Служба безопасности. Не получится «позвонить за того черта», как он выражается. И генеральный прокурор тоже не поможет. Люди на сегодня оставлены один на один с бедой.
Это ж надо было додуматься пиариться на том, что разрешили не платить пеню по коммунальным платежам! Во-первых, коммунальные платежи, очевидно, завышены, они идут в карман конкретного олигарха. Того, который недавно перетасовал Кабмин и поставил своего премьер-министра. И вместо того, чтобы сказать: «ребята, мы не платим сейчас ничего, пока не разберемся ни с вирусом, ни с беднотой, на вас и так за эти годы заработали многие и многие миллиарды»… Вместо этого нам говорят – вы не будете платить пеню по долгам за коммунальную сферу. Это три процента в год!
Если у вас задолженность десять тысяч гривен, то это триста гривен. Это ничто! Вместо того, чтобы сказать: «мы списываем задолженность, мы даем деньги, чтобы вы могли компенсировать потерю рабочих мест», – а почти миллион человек потеряли рабочие места, четыре миллиона безработных, – «нас спасет МВФ, а давайте украинской землей поторгуем», – возмутился экономист.
Спасибо!
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