Экономист о президентстве Зеленского: Такого провала давно не было

30.01.2020, Киев, Игорь Петров

Промышленность Украины сокращается уже семь месяцев подряд, декабре ее спад ускорился, что означает начало рецессии в экономике.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание на слова премьера Алексея Гончарука из команды Владимира Зеленского, обещавшего ранее экономический прорыв благодаря исправлению ошибок предшественников – ставленников Петра Порошенко.

«Когда он стал премьер-министром, он сказал интересную фразу – «экономическая политика, которую вели предшественники, была правильной, только все было медленно». То есть то, что мы сейчас наблюдаем – просто ускорение той политики.

Оно, кстати, проявилось в показателях промышленного производства, только ускорение падения. Промышленность сокращается уже семь месяцев подряд. И в декабре 2019 года промышленность показала -8,3% к декабрю 2018 года. А машиностроение, где самая высокая добавленная стоимость, просело на 14,5%.

То есть в Украине уже фактически идет рецессия экономики, выражающаяся в длительном спаде промышленного производства. А нам рассказывают, что все хорошо и прекрасно.

Естественно, при этом были провалены и доходы госбюджета. Говорят, что недосчитались 3%, но это манипуляция, если посчитать всё, то минус 10%. Такого провала в Украине давным-давно не было. То есть макропоказатели ухудшаются, а они говорят, что все нормально», – сказал Скаршевский.

Владимир Зеленский вскоре после своего избрания на пост президента обещал, что с осени на Украине начнется невиданный экономический рост и призывал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику республики.