Экономист о рекордных ценах на газ: В дураках осталась одна Украина

Экономист о рекордных ценах на газ: В дураках осталась одна УкраинаНовости Украины
Рекордные цены на газ на спотовых рынках Европы ставят «незалежную» Украину на грань экономической катастрофы. Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.
«Гадания украинского руководства, поступят ли с ними так, как поступили с подшефными афганцами, находят свой ответ. Так Украина билась за «молекулы свободы», что в итоге оказалось – Германия по долгосрочным контрактам получает российский газ по 220 долларов за 1 тысячу кубов, Белоруссия, задушившая майдан – по 127. В дураках осталась одна «ненька». Даже Штаты не торопятся продавать свой сланцевый газ в Европу – для них интереснее азиатский ранок.
Украина осталась в дураках дважды, если под словом «Украина» понимать большую часть населения – газ собственной добычи мог бы покрыть потребности населения, сократившегося в своей численности. Но и здесь не получится остановить рост цен коммунальных услуг – помним, как американцы настояли на «выравнивании» цен для населения до рыночной уровня. И это было одним из условий выдачи очередной подачки МВФ.
Чем обернётся? Повышением коммунальных тарифов с 7.96 до 20+ грн, ростом себестоимости и без того не слишком конкурентоспособной украинской продукции. Соответственно – снижением уровня жизни населения и его миграцией во все стороны…
Что теперь делать? Можно закрепить деревья, растущие вдоль дорог, за домами и поквартирно – какая семья каким тополем будет греться этой зимой.
Впрочем, активного свидомого украинца должна греть мысль с билборда, которые устанавливали в честь победы над Газпромом: «У кремлiвських палае, бо в Украi’нi цiну на газ встановлюе ринок, а не вони», – язвительно напомнил экономист.
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Напомним, накануне цены на газ в ЕС побили рекордную отметку в $950 за тыс. кубометров. Это происходит на фоне низкого уровня заполненности ПХГ в 70 с небольшим процентов при норме для этого периода более 90% и непонятной ситуации с запуском «Северного потока-2».
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