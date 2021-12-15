Экономист обвинил Укрзализницу в разорении экономики непомерными тарифами

15.12.2021  20:30 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина, Цены, Экономика коллапса
Новости Украины

«Укрзализница» повысила тарифы на грузовые перевозки, и это скажется на производствах, которые используют железную дорогу, и приведет к задержке развития всей экономики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Руслан Осипенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укрзализница» повысила тарифы на грузовые перевозки, и это скажется на производствах, которые используют железную...

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«Сейчас из-за дезорганизации горизонтальных и вертикальных связей между министерствами и ведомствами каждое ведомство действует как отдельный «феод» феодальных времен. Оно отделено от всех министерств – того же Министерства финансов.

Пересматривая тарифы в августе и вводя их с января 2022 года («Укрзализницей»), не было проведено слушаний с другими министерствами и не было определено влияние на другие отрасли. Если повысить тариф на перевозки угля и руды, то конечная цена угля и руды будет выше.

Значит остановится производство, добыча, наполнение бюджета. То есть, фактически такие шаги могут вести к задержке и остановке развития всей экономики», – сказал экономист.

С 1 января также увеличится тариф для 2-го класса грузовых перевозок по железной дороге – повысится на 6,5%. Прошлый раз «Укрзализница» повысила тарифы на грузовые перевозки 17 августа.

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