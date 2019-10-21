Экономист объяснил, что не так с ростом долларового ВВП Украины

21.10.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя номинальный ВВП Украины в долларах вырос, но поскольку реальный сектор экономики не растет, это означает лишь рост цен внутри страны в долларовом исчислении.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« В 1990-х годах реальный рост ВВП показывал минус, а в долларах мы росли, причем существенно. Для этого инфляция должна опережать динамику курса доллара, тогда и будет рост. Но это не рост. Это просто арифметическая операция. Не понимаю, почему радуются некоторые наши эксперты. И цены, кстати, растут в долларах. Есть такое понятие как долларовая инфляция. То есть за хлеб мы сейчас не только больше в гривнах платим, но и в долларах. И когда говорят, что вырос долларовый ВВП, то это значит, что выросли и цены в долларах», – сказал Скаршевский.