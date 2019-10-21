21.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Экономист объяснил, что не так с ростом долларового ВВП Украины

Хотя номинальный ВВП Украины в долларах вырос, но поскольку реальный сектор экономики не растет, это означает лишь рост цен внутри страны в долларовом исчислении.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

« В 1990-х годах реальный рост ВВП показывал минус, а в долларах мы росли, причем существенно. Для этого инфляция должна опережать динамику курса доллара, тогда и будет рост. Но это не рост. Это просто арифметическая операция. Не понимаю, почему радуются некоторые наши эксперты. И цены, кстати, растут в долларах. Есть такое понятие как долларовая инфляция. То есть за хлеб мы сейчас не только больше в гривнах платим, но и в долларах. И когда говорят, что вырос долларовый ВВП, то это значит, что выросли и цены в долларах», – сказал Скаршевский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть