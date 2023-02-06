Экономист объяснил, как России удалось рекордно нарастить выпуск компьютеров

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Во время пандемии ковида во многих странах возник дефицит компьютерной техники, которую теперь ввозят по частям и собирают на месте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист Денис Ракша, объясняя, почему, согласно статистическим данным, в России за прошлый год почти на 60% взлетел выпуск компьютеров.

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«Сейчас происходит относительная локализация производства компьютерной техники. Компьютеры ввозят частями, а уже на месте их собирают», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

По его словам, эта тенденция касается не только России.

«Во время пандемии в мире возникла острая нехватка компьютеров из-за перехода на удаленку. Тогда Китай – крупный производитель и поставщик – ограничил поставки своих ноутбуков в другие страны, и после этого многие задумались над переносом производства на родину, в том числе Европа. К тому же в последнее время резко подорожала доставка, и стало выгоднее запускать производство в своей стране, а не везти компьютеры из Азии», – говорит экономист.

А больше всего – на 63% – выросло в России производстве спецодежды.

«Выпуск спецодежды, консервов и лекарств вырос на фоне СВО», – объяснил Ракша.