Экономист объяснил, почему этнический национализм – главный враг Украины

24.08.2020, Киев, Игорь Петров

Этнический национализм на Украине работает на раскол и ослабление общества.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где наши националисты? Только они должны быть экономическими. Они же должны сказать, что надо защищать нашу собственность, интересы украинского народа. Но они тоже манипулируют, понимаете, они пошли в лозунги этнического национализма, они борются с русским языком, русской культурой, Толстым, Достоевским, с обучением на русском языке, у них это постоянное занятие.

Мы видим все эти скандалы – то одна кидает там монеты в кассиршу, которая ответила по-русски, то другая еще что-то творит, и все это идет в средствах массовой информации, создается такой психоз. Но этим же разделяется украинский народ на определенные этнические группы, которые начинают конфликтовать между собой.

У нас теряется будущее, так нас ослабляют, подводят к гражданской войне между разными группами населения, и наша власть этому не противодействует.

А если так, то мы никак не можем консолидироваться, мы не можем объединиться вокруг какой-то политической силы, защищающей наши национальные интересы, мы не способны выработать экономическую политику в интересах своей страны», – заключил Виктор Суслов.