Экономист объяснил, почему санкции Запада не угрожают России

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России не грозят сколь-либо серьезные для ее экономики санкции Запада, поскольку в мире достаточно тех, кто готов торговать с РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.

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«Даже при желании придумать страшные, убийственные санкции, этого не удается сделать. Россия – страна со специфической экономикой. В основном, если говорить про взаимодействие с внешним миром, Россия занимается вывозом природных ресурсов в страны, которые в этом крайне нуждаются. И покупкой всего остального на внешних рынках на те деньги, которые получает за природные ресурсы», – сказал Мовчан в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

По его словам, уход России с рынков природных ресурсов «повлечет за собой ценовые катастрофы и дефициты».

«Вряд ли развитые страны сегодня, в условиях той же самой инфляции, восстановления после ковида и так далее, на это готовы. Они сами откровенно об этом говорят», – добавил экономист.

В этой связи он привел пример Белоруссии.

«Белоруссия – маленькая страна. Единственный вид реального экспорта – калий. После принудительной посадки самолета и объявления этого актом терроризма была идея запретить поставки калийных удобрений из Белоруссии. И она ни во что не вылилась – Белоруссия продолжает поставлять этот товар ровно так же, как поставляла раньше», – обратил внимание эксперт.

Собеседник издания убежден, что Россия будет продолжать поставлять сырье и получать достаточно денег, а потому найдутся продавцы товаров, которые России нужны.

«Рассчитываться с Россией все равно надо. Значит, даже вместо SWIFT [который грозят отключить] что-то будет для расчетов. Поэтому, я думаю, говорить о санкциях как об инструменте резкого изменения экономической ситуации в России не приходится», – подчеркнул аналитик.

Он соглашается с мнением, что в Кремле хорошо отдают себе отчет, что экономических методов на самом деле у Запада нет.

«Я думаю, да. Сам факт того, что все санкции, которые сегодня введены, достаточно беззубые, показывает, что ничего более серьезного в американском арсенале просто нет», – резюмировал Мовчан.