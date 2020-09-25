25.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, майдан, Политика, Польша, США
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Экономист объяснил, зачем Польше и США нужны беспорядки в Белоруссии


Польша активно раздувает беспорядки в Белоруссии из-за изменившейся ситуации в Евросоюзе.

Об этом известный российский экономист Михаил Хазин сказал в интервью в интервью украинскому youtube-каналу Topinform, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша понимает, что больше она ничего от Брюсселя не получит. Нынешняя польская элита не может допустить падения уровня жизни населения Польши, поскольку оно эту элиту просто снесет. Я несколько раз был в Польше последние годы, я могу сказать, что отношение к этой элите сугубо прагматическое: пока приносит деньги, терпим, а если устраивают разного рода вакханалию типа обвинения России в падении самолета Качиньского, то кому они собственно нужны, идиоты, которые мешают нормальному развитию?», – сказал Хазин.

По этой причине, считает экономист, польская элита попыталась организовать себе локальный рынок сбыта в Прибалтике, Белоруссии и Украине.

«Именно отсюда вся эта история с массовыми демонстрациями. Их поддержала команда Байдена, у которой свои проблемы и на Украине. В Белоруссии проблем нет но им очень была бы желательна победа либеральной идеи перед выборами, потому что Байден проигрывает. А если Байден проигрывает, то у Трампа и у Москвы найдутся ресурсы чтобы надавить на Киев, и вся коррупционная история про Байдена и его команду все-таки вылезет.


В результате Байдену, его друзьям и родственникам придется сесть в тюрьму. Они этого страшно не хотят. По этой причине уровень конфронтации крайне высок. Вот такая картинка», – сказал Хазин.

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