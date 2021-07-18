18.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия
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Экономист поражён позицией Лукашенко по Крыму

Белоруссии ведет себя слишком «осторожно» в отношении России, которая единственная поддержала союзника во время...

Белоруссии ведет себя слишком «осторожно» в отношении России, которая единственная поддержала союзника во время прошлогоднего политического кризиса.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За одного битого двух небитых дают. А цена того, кого били много раз, может снижаться. Несмотря на то, что Запад вводит санкции, Белоруссия понимает, что более надежного партнера, чем Россия, нет, все равно у белорусского руководства поведение крайне осторожное. «Белавиа» практически посадили на землю, но в Крым они так и не полетели, хотя обещали. Еще какие-то шаги, которые демонстрировали реальную интеграцию, тоже не были сделаны. В условиях санкций можно было бы ждать каких-то более конкретных шагов навстречу друг другу – не только в сфере экономической интеграции, но и политической», – сказал Дудчак.

Он выразил надежду на то, что такие вопросы обсуждались во время последней встречи президентов России и Белоруссии.



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