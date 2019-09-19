Экономист пощадил самолюбие украинцев, тактично умолчав про Москву

19.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Бюджет столицы Германии с 3,5 миллионами населения равен бюджету целой Украины, которая в 10 раз превышает Берлин по численности жителей.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вообще в принципе мы обсуждаем, объем бюджета, чтобы было понятно нашим телезрителям и слушателям – в долларах бюджет украинский составляет 35 миллиардов долларов. Если сравнить даже не с другой страной, а с другим городом, городом Берлин, смотрим – 3,5 миллиона человек там проживает и бюджет у них тоже 35 миллиардов долларов. То есть город Берлин зарабатывает в 10 раз больше, чем вся Украина. Вот наше место в мировой политике», – заявил Скаршевский.

На это телеведущий, экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров подчеркнул, что эти цифры несравнимо меньше бюджета российской столицы – Москвы.

«Причем [Берлин] – это не самый богатый город. Но вы хотя бы пощадили самолюбие украинцев, потому что в Москве бюджет больше», – уточнил Джангиров.

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