Экономист предупредил Украину о тяжелых потерях в новом году

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину ждут колоссальные потери в случае, если она не сможет договориться с Россией о транзите газа в следующем году.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт рынка энергетики Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дудчак подчеркнул, что речь идет о трех миллиардах долларов поступлений от транзита газа.

«Потерять транзит через территорию Украины для бюджета – это колоссальные потери. Даже сейчас те три миллиарда долларов – это очень существенная сумма в целом для экономики Украины. Это будет не просто потеря, эти потери будут сопровождаться дополнительными расходами. То есть надо эту сумму будет увеличивать вследствие того, что Украина будет переплачивать за получение газа какими-то обходными путями», – заявил Дудчак.

По словам эксперта, транзит был бы выгоден всем сторонам, если бы они руководствовались экономической логикой.

«Как было бы нормально и здорово для всех сторон. Украина могла бы получить газ с 25-процентной скидкой, Европа, если бы не изобретала все свои «третьи энергопакеты» и прочие, могла бы получать газ из надежных источников, намного дешевле, чем она получает сжиженный газ. Экономики и Украины, и России, и Европейского союза, благодаря доставке энергоносителей более стабильно развивались. Но, к сожалению, мы живем в мире извращенной логики», – резюмировал Дудчак.