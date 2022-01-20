Экономист прогнозирует Украине серьезные проблемы с бензином и газом

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Новости Украины

Из-за отсутствия на Украине стратегических запасов бензина и газа начало любого кризиса приведёт к резкому подорожанию энергоносителей в стране, справиться с которым киевское руководство будет не в состоянии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тех же США стабильность цен определяется стратегическими запасами государства. Если идут большие возмущения на рынке, то могут открыть запасы, что сразу сбивает эту цену. Кстати, запасы на сегодняшний день там тоже уже истощились, что также влияет на рост цены на нефть. Если вернуться к Украине, то у нас политика, что рынок всё расставит, привела к тому, что у нас нет государственных запасов – ни бензина, ни нефти, ничего», – сказал Степанюк.

Экономист подчеркнул, что любой кризис — политический или на рынке нефтепродуктов — скажется на Украину самым негативным образом.

«Мы получим не просто мировые цены плюс, а получим мировые цены по спекулятивной цене. Любой рынок в условиях дефицита – это спекулятивная цена. Заместить этот рынок путём поставок танкеров – это… например, только бензина мы ввезли более, чем 1,2 миллиона тонн. Насколько это возможно ввести морем? Я сильно в этом сомневаюсь», – резюмировал эксперт.