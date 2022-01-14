Экономист рассказал, как Россия получила выгоду от разрыва с Украиной

14.01.2022  10:25 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

РФ перестала дотировать слабую украинскую экономику, что пошло на пользу российской экономике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

РФ перестала дотировать слабую украинскую экономику, что пошло на пользу российской экономике. Об этом,...

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«Мы перестали дотировать слабую экономику соседней страны, чем занимались с самого обретения ею независимости, объем этой помощи также точно не известен, но его оценивают в диапазоне от 40 млрд до 80 млрд долл. С января 2015 года Украина покинула зону свободной торговли со странами СНГ, значит, освободились ниши для наших собственных производителей, в первую очередь это касается сельского хозяйства», – сказал Суздальцев «Независимой газете».

Кроме того, продолжает он, российская экономика получила немало квалифицированных рабочих рук, а за счет переезда с Украины в РФ ряда бизнесменов произошел определенный приток капитала и появились новые предприятия.

Эксперт также говорит, что интегральных данных о потерях российской экономики от событий на Украине нет.

«Разными экспертами называются потери РФ от санкций в размере от 100 млрд до 500 млрд долл. за все эти годы, но как сформировались эти цифры – неизвестно. Нет и точных данных о цене поддержки ДНР и ЛНР, в Украине их оценивают в десятки миллиардов долларов в год, но это не так. Наши эксперты называют цифры от 1,5 млрд до 2 млрд, по моим оценкам – это 1 млрд долл. в год на обе республики», – резюмировал экономист.

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