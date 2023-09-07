Экономист рассказал, когда новые регионы станут экономически самодостаточными

Новые регионы России ежегодно будут получать сотни триллионов рублей дотаций, и в скором времени смогут выйти на самообеспечение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Касательно благосостояния народа. Территории мы уже получили, и в них только в этом году будет вложено четыреста миллиардов рублей – это их бюджет, не считая инвестиций.

Но чем лучше там будет работать экономика, тем меньше нужно будет дотировать их из федерального бюджета. Интерес прямой и очевидный.

В определённый момент и железную дорогу построят через Тельмановский район, в обход Волновахи, чтобы уголь можно было экспортировать из Донбасса на ту же Турцию, а не вести окольными путями через Таганрог, или не доставлять его из Азии», – сказал экономист.