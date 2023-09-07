Экономист рассказал, когда новые регионы станут экономически самодостаточными
Новые регионы России ежегодно будут получать сотни триллионов рублей дотаций, и в скором времени смогут выйти на самообеспечение.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Касательно благосостояния народа. Территории мы уже получили, и в них только в этом году будет вложено четыреста миллиардов рублей – это их бюджет, не считая инвестиций.
Но чем лучше там будет работать экономика, тем меньше нужно будет дотировать их из федерального бюджета. Интерес прямой и очевидный.
В определённый момент и железную дорогу построят через Тельмановский район, в обход Волновахи, чтобы уголь можно было экспортировать из Донбасса на ту же Турцию, а не вести окольными путями через Таганрог, или не доставлять его из Азии», – сказал экономист.
У него поинтересовались, когда Донбасс перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение.
«Лет десять, как минимум, будет дотационный. Потому что по образцу Крыма, не слишком Крым стал самостоятельным и самодостаточным. А на новых территориях масштабы разрушений значительно больше.
И для того, чтобы те же шахты вышли в плюс, необходимо, как минимум, половину шахтёров, которых оттуда забрали, вернуть с фронта и отправить в забой. А пока воюем», – подытожил Лизан.
Спасибо!
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