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22.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина, Финансы
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Экономист рассказал про социальный ад, в котором оказались украинские пенсионеры

Значительное число украинских пенсионеров получают пенсии ниже или на грани прожиточного минимума.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средняя пенсия в прошлом году составила 2650 гривен, то есть порядка 95 долларов, что значительно ниже фактического прожиточного минимума, который больше 3 тысяч гривен. Более того, более 6 миллионов пенсионеров получают пенсию менее 2 тысяч гривен, 10 миллионов пенсионеров получают пенсию менее 4 тысяч гривен, то есть в пределах фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики, который, как я считаю, еще и очень занижен», – сказал экономист.

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