Экономист развенчал байку киевского режима про долги «попередников»

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевская власть существует за счёт сознательного увеличения внешнего долга страны без оглядки на последствия.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша власть всё время раздувает мысль о том, что долги не наращивает, а отдаёт долги предыдущих правителей, что всё это – «попередники». Это неправда. Можно взять очень простой показатель – уровень госдолга на определённую дату, скажем, на начало 2014 года. А потом на начало 2018 оказалось, что уровень долга уменьшился бы, если бы сокращали предыдущие долги. А он вырос на 15 миллиардов долларов.

Плюс, то, что выросло уже в этом году, пока данные на 1 января не опубликованы, но можно не сомневаться, что уровень будет больше 20 миллиардов прироста долга после майдана. Поэтому действующая власть как раз и заставила жить Украину в долг и наращивать эти государственные внешние долги», – рассказал Суслов.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк сообщил, что, поскольку государству неоткуда взять средств на выплату по внешним долгам, оно будет выжимать их из населения, повышая тарифы и налоги.

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