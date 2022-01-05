Экономист: РФ заблокировала поставку удобрений. Украину ждет продовольственный кризис

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Новости Украины

В наступившем году Украина может столкнуться с нехваткой продуктов питания, вызванной дефицитом удобрений в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» завил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия, являющаяся крупнейшим поставщиком удобрений на Украину, уже остановила экспорт и теперь решает эти вопросы на геополитическом уровне, как показала встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди.

«Наверное, следует ожидать еще и продовольственного кризиса. Потому что так складывается ситуация. Россия не покроет все эти 10 миллионов тонн [селитры]. Уже с 1 января закрыт импорт, квоты введены. Все, с 1 января ничего не едет на самом деле. Едет, если кто слышал, Путин, когда ездил с Моди встречаться, он персонально договорился, что Россия поставит удобрения Индии. То есть это уже будут такие, не экономические даже, а политические или геополитические договоренности», – сказал экономист.

«Те, кто даже тягал кругом через что-то эти российские удобрения, а это были Литва, Грузия и так далее… притянуть-то будет невозможно. Просто потому, что их не будет. Потому что европейцы захотят эти удобрения себе как-то купить», – заявил Саливон.