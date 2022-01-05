Экономист: РФ заблокировала поставку удобрений. Украину ждет продовольственный кризис

05.01.2022  10:32 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Кризис, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

В наступившем году Украина может столкнуться с нехваткой продуктов питания, вызванной дефицитом удобрений в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» завил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В наступившем году Украина может столкнуться с нехваткой продуктов питания, вызванной дефицитом удобрений в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам эксперта, Россия, являющаяся крупнейшим поставщиком удобрений на Украину, уже остановила экспорт и теперь решает эти вопросы на геополитическом уровне, как показала встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди.

«Наверное, следует ожидать еще и продовольственного кризиса. Потому что так складывается ситуация. Россия не покроет все эти 10 миллионов тонн [селитры]. Уже с 1 января закрыт импорт, квоты введены. Все, с 1 января ничего не едет на самом деле. Едет, если кто слышал, Путин, когда ездил с Моди встречаться, он персонально договорился, что Россия поставит удобрения Индии. То есть это уже будут такие, не экономические даже, а политические или геополитические договоренности», – сказал экономист.

«Те, кто даже тягал кругом через что-то эти российские удобрения, а это были Литва, Грузия и так далее… притянуть-то будет невозможно. Просто потому, что их не будет. Потому что европейцы захотят эти удобрения себе как-то купить», – заявил Саливон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть