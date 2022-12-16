Экономист: Санкции ЕС против российской нефти – это «харакири»

Россия не почувствует введения ценового потолка на нефть, введенного Западом.

Об этом в интервью ютуб-каналу белорусского информагентства «БелТА» заявил российский экономист Валентин Катасонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не сильно почувствует эту санкцию, потому что сегодняшняя цена на марку нефти «Юралз» находится на уровне 67-68 долларов за баррель, а, с учетом дисконта, получается ниже 60. Такая цена проходит через санкционное сито коллективного Запада», – сказал Катасонов.

Нефтяное эмбарго, объявленное России ЕС, он назвал «харакири».

«Не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что Европа в очередной раз делает себе харакири, потому что она ограничивает предложение нефти. Согласно законам экономики, спрос начинает превышать предложение, и цены растут.

Они ожидали какой-то поддержки со стороны стран ОПЕК, но страны ОПЕК как-то не очень симпатизируют Европе. Скорее, они на нашей стороне.

Так что Европа окажется еще в более тяжелом положении. Может быть, они создадут такую же острую ситуацию, которая была весной этого года, когда цены на «черное золото» превысили планку 100 долларов за баррель», – сказал Катасонов.