Экономист: Тимошенко сулит как дышит

15.12.2018, Одесса, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко делает ставку на обман избирателей, раздавая им заранее невыполнимые обещания вроде снижения цен на газ в два раза на второй день своего президегтства.

Об этом в эфире одесского телеканала «Первый Городской» заявил украинский экономист Эдуард Каражия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газ, который нам обещают в два раза дешевле, – это понятно, что фантастика. Президент, который не имеет никакого отношения к ценообразованию, обещает на второй день поменять законы, распустить Верховную Раду и только тогда он сможет установить такую цену на газ, какую он обещает, как кандидат в президенты. Но многие люди на это поведутся и могут сделать неправильный выбор», – резюмировал эксперт.

Напомним, что у Украины был реальный шанс сохранить низкие цены на газ в 2013 году, когда Россия предлагала вступление в Таможенный союз, льготные расценки на энергоносители и многомиллиардные кредиты.

Вместо этого в Киеве был организован государственный переворот под лозунгом евроинтеграции, что привело к гражданской войне и закрытию промышленных предприятий после разрыва экономических связей с РФ.