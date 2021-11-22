Экономист: Украина больше не в состоянии выплачивать долги

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Новости Украины

Недостачи в украинском бюджете и общее падение экономики не позволяют Киеву рассчитываться по своим внешним долгам. Кроме того, в мире все меньше желающих покупать украинские долговые обязательства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансовое положение Украины на макроуровне явно ухудшилось. Например, дефицит текущего счёта, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. Это сильно контрастирует с профицитом на это же время в 4,6 миллиарда. То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – сказал он.

По словам Всеволода Степанюка, желающих покупать украинские ценные бумаги становится всё меньше, несмотря даже на то, что Киев увеличил проценты.

«Это вызвано тем, что плохо продаются украинские ОВГЗ. То есть, Украина выплатила осенью около двух миллиардов по ОВГЗ, которые продавались в 2017-18 годам. И проценты по текущим ОВГЗ. Но при этом продажа новых шла, во-первых, под более высокие проценты. Во-вторых, желающих покупать украинские ценные бумаги всё меньше даже под сумасшедшие 13% годовых. Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал эксперт.