Экономист: Украина за копейки переходит в колониальную зависимость от Запада

30.11.2021  17:56 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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МВФ, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Украинская власть усиливает свою колониальную зависимость от Запада, подписывая с ним договор о продаже страны за гроши.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть усиливает свою колониальную зависимость от Запада, подписывая с ним договор о продаже...

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Так, Саливон подчеркнул, что за получение очередного кредитного транша от МВФ Украина должна будет пойти на приватизацию крупных госбанков, корпоратизацию «Энергоатома», передачу под контроль Запада наблюдательных советов госкорпораций и судебной системы страны.

«На мой взгляд, очевидно, что эти обязательства направлены на усиление колониальной зависимости Украины от Запада. Передача контроля уже теперь над всеми государственными компаниями, судебной системой и так далее окончательно превратит власть в Киеве в бутафорскую, как минимум, в ее международном статусе. Да и уже во внутреннем значимость ее будет гораздо меньше. В обмен при этом все это делается на абсолютно копеечный кредит. И особняком стоит обязательство власти до конца весны полностью отказаться от регулирования тарифов на газ и электроэнергию, а, значит, и на все коммунальные услуги», – сказал экономист.

«В случае выполнения этого условия, газ при нынешнем уровне цен в Европе подорожает минимум раза в четыре, тепло раза в три-три с половиной, электроэнергия в два с половиной-три и остальные коммунальные услуги раза в два… Главное, что колониальный статус закрепляется на институциональном уровне и практически необратимо. А стоит все это Западу сущие копейки», – заявил Саливон.

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