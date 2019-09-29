Экономист высмеял жалобы Зеленского Трампу

29.09.2019, Киев, Игорь Петров

Жалобы Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу на лидеров ЕС, которые, якобы, недостаточно помогают Украине – ущерб репутации нового украинского президента и страны в целом.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины (1997-1998 г.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы публикацией этой стенограммы нанесли удар по репутации нашего президента. Тем более, что сказали, что это с его согласия публикуется, а он сказал, что такого согласия не давал. Это конфиденциальный разговор, он не должен был быть опубликован. Это не предназначалось для всего мира и для ушей руководителей ЕС.

Когда Штаты это опубликовали, получилось, что Украина и украинский президент дискредитированы в глазах лидеров ЕС.

Они сразу же заявили – мы даем вам столько миллиардов, а вы этого никогда не видите.

Сейчас выясняется, что от США Украина получила намного меньше, поэтому руководители ЕС чувствуют себя оскорбленными.

Что значит достаточно или недостаточно (помогает ЕС Украине)? Нищий, который просит, чтоб ему подали, – благодарен за каждую копейку. Когда он говорит, что «вы, богатые, подаете мне очень мало, я заслуживаю большего», они начинают обижаться.

И, скорее всего, прекратят вообще помогать.

Какие основания у Зеленского считать, что ЕС недостаточно нам помогает? Почему он должен платить нам вообще?

Всю внешнеполитическую риторику украинской власти нужно менять. Иначе у нас будет провал за провалом.

И США, и ЕС действуют в своих интересах. Почему ЕС помогает «Газпрому» строить «Северный поток-2»? Потому что там им обещана доля, они будут получать часть доходов от транзита газа», – сказал Суслов.