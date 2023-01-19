Экономист выступил с неожиданным прогнозом о результате антироссийских санкций

Лучший опыт экономического развития для России в нынешних условиях – советский, основанный на внутреннем рынке. Экономически устойчивой является страна, которая много тратит и много потребляет внутри себя, а страна, которая зависит от экспорта, от поставок на другие рынки, сейчас крайне уязвима.

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть собственный прекрасный опыт – это построение советской модели развития, которая была основана на внутренних резервах, внутреннем потреблении, внутреннем развитии, поэтому мы сейчас во многом повторяем советский опыт, – отметил он. – С одной стороны, у нас продолжается отступление от внешней экономической деятельности, от экспорта в первую очередь углеводородов. С другой стороны, мы масштабно наращиваем расходы внутри страны инвестиционного характера. Мы строим, расширяем восточный полигон, это БАМ и Транссиб. Мы строим новые федеральные трассы, новые аэропорты, в том же Новокузнецке. Грубо говоря, мы вкладываем в свою страну денег сильно больше, чем вкладывали раньше. Это, собственно, является главным фактором экономического развития: чем больше мы инвестируем сами в себя, тем нам лучше. По большому счету, это та же модель, которая реализовалась в период индустриализации и послевоенного восстановления, когда экономика СССР стала второй по объёму валового внутреннего продукта в мире после США. Поэтому я здесь уверено смотрю в завтрашний день, и западные санкции нас не сильно волнуют, потому что мы, с одной стороны, разворачиваемся на юго-восток и ищем там партнёров, с другой стороны, мы наращиваем внутреннее производство, чего мы в целых отраслях экономики не делали».

Среди негативных примеров эксперт привёл сельское хозяйство, где по отдельным культурам до 90% семян импортировались в страну – овощей, картофеля, сахарной свёклы. Сейчас Минсельхоз РФ работает над этой задачей, но на все нужно время.

«Понятно, что мы не собираемся ни от кого отворачиваться и будем дальше с ними работать. Но это не значит, что мы от западной зависимости должны переходить к восточной зависимости или к южной. Понятно, что стратегическая задача нашей экономической модели – импортонезависимость, к примеру, в авиационном машиностроении. Мы в состоянии обеспечивает собственный внутренний рынок собственным авиационным парком. Это приоритетная задача на ближайшие годы. Это касается не только авиастроения, так же это касается и судостроения. Нам нужны самые разные корабли, начиная с ледоколов, которых мы стали производить намного больше для северного морского пути, но нам нужны собственные танкеры, чтобы перевозить ту же самую нефть, сжиженный газ. И нам, конечно же, нужно восстанавливать речной транспорт. Мы производили прекрасные суда на воздушной подушке, и это существенно стягивало страну, потому что мы – речная цивилизация. И транспорт – это приоритет номер один, начиная от контейнеров и заканчивая самолётами», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что мировая экономическая ситуация сильно изменилась за последние 30 лет. Китай, Индия, Индонезия, Турция, Пакистан и Бразилия сделали существенный рывок в индустриальном развитии, и если Советскому Союзу противостояла «большая семёрка», то сейчас она «большой» не является.

«Та же Всемирная торговая организация является наследницей соглашения по генеральным тарифам и торговле, созданного США совершенно не для того, чтобы поддерживать мировую торговлю, а чтобы не допустить проникновения в страны соцлагеря и СССР передовых технологий и оборудования – это был инструмент отсекания стран восточного блока. И в 1991 году никто ничего менять не стал, и без санкций с той поры мы не жили ни дня. Запад против нас экономическую войну и не прекращал. Мы в их глазах должны были быть сырьевым придатком и рынком потребления их товаров – 150 миллионов человек в Российской Федерации и столько же на постсоветском пространстве, это большой рынок, и контролировать его дорогого стоит. А сейчас эти 150 миллионов Запад потерял, мы для них рынком больше не являемся, отказываемся от неоколониальной модели. Поэтому очень важно насытить собственный рынок своими товарами,- уверен Новичков.

По его словам, «есть вещи, которые мы эксклюзивно готовы поставлять на мировой рынок».

«Например, атомную энергетику. Тот же северный морской путь, как логистическое решение. Все, что связано с энергоносителями, начиная от сжиженного газа, заканчивая водой и продовольствием. Мировому рынку сейчас больше нужны не айфоны, а продовольствие, и здесь есть о чем подумать. Продовольствие – это высокотехнологический продукт сельского хозяйства, есть куда развиваться. И недалёк тот день, когда мы начнём возвращаться на рынок точного машиностроения со станками, оборудованием, со всем остальным. Как только мы научимся насыщать собственный рынок этими устройствами, начнём их сразу же продавать. Я очень уверенно смотрю в завтрашний день с точки зрения нашего экономического развития. Может быть, впервые за последние 30 лет мы начали много делать правильного. Мы периодически делали что-то правильно, а сейчас начинаем делать это системно по восстановлению собственного экономического и технологического суверенитета».