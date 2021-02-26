Экономист выяснила, насколько обнищали украинцы за прошлый год

26.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Уровень относительной бедности на Украине из-за пандемии и связанных с ней ограничений вырос на 10 процентов, а ряд отраслей до сих пор не восстановился.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявила академик НАНУ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы используем критерий так называемого расчетного прожиточного минимума – корзинка прожиточного минимума каждый месяц рассчитывается Министерством социальной политики. Это более такой подходящий критерий, с его использованием у нас получилось в первом полугодии 2020 года 51 процент. За год до этого, в 2019 году у нас был 41 процент. Это результаты карантина.

Повлиял, конечно, не столько коронавирус, сколько реакция на него – реакция политиков, реакция населения. Если вы обратили внимание, вот сейчас уже вроде бы основная часть ограничений либо снята полностью, либо очень смягчена, но рестораны полупустые, гостиницы полупустые, туристические базы полупустые и так далее. То есть, этот сектор до сих пор страдает, даже в Киеве», – заключила Элла Либанова.

Относительной бедностью в Украине считается уровень доходов ниже реального прожиточного минимума. Но по тем расчетам, которыми пользуется Министерство социальной политики, реальный прожиточный минимум на Украине составляет сейчас в среднем 4145 грн.