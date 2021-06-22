22.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Экономист: Зе-пирамида передела собственности неизбежно рухнет

Новости УкраиныВладимир Зеленский и его окружение используют Совбез для передела собственности в обход судебных решений,...

Владимир Зеленский и его окружение используют Совбез для передела собственности в обход судебных решений, стремясь самим превратиться в «мини-олигархов». Однако все решения СНБО, которые принимаются с этой целью, незаконны и рано или поздно будут оспорены в судебном порядке.

Об этом в беседе на «Апостроф-ТВ» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Ноу-хау нынешней власти, этот механизм Совета национальной безопасности и обороны Украины, заключается в незаконности и наплевательском отношение к Конституции. Совет национальной безопасности и обороны Украины – это консультативный орган. Поэтому, как только будет первое решение Верховного суда, а оно будет в любом случае, о незаконности какого-либо из указов СНБО, вся эта пирамида просто-напросто посыплется. Это только лишь вопрос времени», – считает эксперт.

С точки зрения экономики и социальной политики все санкции СНБО совершенно бессмысленны, они служат лишь для передела собственности.

«Да, было очень много санкций, которые касались, например контрабандистов – некоторых лишили украинского гражданства, что тоже под вопросом конституционности или неконституционности.

Как итог этих указов – и что мы имеем? Что, увеличились доходы бюджета? Нет. Уменьшились контрабандные схемы на таможне? Тоже нет. Уменьшились тарифы? Нет, они только лишь повышаются. Увеличились социальные выплаты? Тоже нет.

То есть, если посмотреть со стороны, всё это очень похоже на перераспределение собственности – мини-олигархи хотят стать олигархами.

Яркий пример тому – Пётр Порошенко, это мини-олигарх который стал олигархом. Сейчас формируется что-то новое, идет перераспределение от одних к другим», – сказал эксперт.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть