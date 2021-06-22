Экономист: Зе-пирамида передела собственности неизбежно рухнет

22.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Владимир Зеленский и его окружение используют Совбез для передела собственности в обход судебных решений, стремясь самим превратиться в «мини-олигархов». Однако все решения СНБО, которые принимаются с этой целью, незаконны и рано или поздно будут оспорены в судебном порядке.

Об этом в беседе на «Апостроф-ТВ» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ноу-хау нынешней власти, этот механизм Совета национальной безопасности и обороны Украины, заключается в незаконности и наплевательском отношение к Конституции. Совет национальной безопасности и обороны Украины – это консультативный орган. Поэтому, как только будет первое решение Верховного суда, а оно будет в любом случае, о незаконности какого-либо из указов СНБО, вся эта пирамида просто-напросто посыплется. Это только лишь вопрос времени», – считает эксперт.

С точки зрения экономики и социальной политики все санкции СНБО совершенно бессмысленны, они служат лишь для передела собственности.

«Да, было очень много санкций, которые касались, например контрабандистов – некоторых лишили украинского гражданства, что тоже под вопросом конституционности или неконституционности. Как итог этих указов – и что мы имеем? Что, увеличились доходы бюджета? Нет. Уменьшились контрабандные схемы на таможне? Тоже нет. Уменьшились тарифы? Нет, они только лишь повышаются. Увеличились социальные выплаты? Тоже нет. То есть, если посмотреть со стороны, всё это очень похоже на перераспределение собственности – мини-олигархи хотят стать олигархами. Яркий пример тому – Пётр Порошенко, это мини-олигарх который стал олигархом. Сейчас формируется что-то новое, идет перераспределение от одних к другим», – сказал эксперт.