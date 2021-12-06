Экономист: Зе-власть налогами вынудит избавляться от земли владельцев небольших участков

06.12.2021  22:26 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина
Новости Украины

Законопроект №5600, который украинская власть пыталась подать как «антиолигархический», служит не для борьбы с олигархами, а для того, чтобы вынуждать владельцев земельных участков продавать их.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономист Александр Охрименко.

Законопроект №5600, который украинская власть пыталась подать как «антиолигархический», служит не для борьбы с...

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В первую очередь это касается сокращения площади земельного участка вне границ населенных пунктов, при которой можно пользоваться упрощенной налоговой системой. Если раньше она составляла 2 гектара, то теперь она уменьшена до 0,5 га.

Кроме того, теперь собственник или арендатор земли обязан платить налог в сумме не менее 5% стоимости земли («минимальное налоговое обязательство») независимо от того, получает он доход от своей земли или нет.

«О том, что будут введены дополнительные налоги, связанные с землей, говорили еще тогда, когда запускали земельную реформу. И вот, как раз в рамках земельной реформы и приняты нынешние новшества. Фактически они должны стимулировать людей продавать землю.

Так что ситуация ожидаемая – все делается с расчетом на то, что или люди будут платить новые налоги или решат, что надо продавать землю и не морочить себе голову», – сказал Александр Охрименко.

Новый налог ввели и для тех, кто торгует тем, что удалось вырастить на собственном огороде. Если выручка от продажи за год превышает 12 минимальных зарплат, то придется заплатить 18% налога на доходы.

«Это европейская практика. В Европе такое принято уже давно. И когда говорили про все эти реформы, то часто забывали сказать, что все эти меры были ожидаемы. Это – элементы земельной реформы. Все идет как было запланировано, ничего неожиданного», – заключил экономист.

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