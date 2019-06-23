Экономист: Зеленский станет для Украины не спасением, а катастрофой

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет спасти страну, потому что является некомпетентным непрофессионалом, способным только на популизм.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил доктор экономических наук Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если этот процесс тотального популизма не прекратится, и во власть будут идти абсолютно некомпетентные люди, как это происходит сейчас: только одна цель – новое лицо. Это новое лицо должно быть, как минимум, профессионально хорошо подготовленное, образованное и эффективное в своей жизни, то есть, показало, что на любой работе оно работало эффективно. Приход только таких людей поможет спасти ситуацию на Украине.

А если будут идти артисты, как Зеленский и Вакарчук… Я хорошо знаю Славу Вакарчука и считаю, что ему место не то что не в парламенте, а даже не знаю где, разве что на сцене. Тем более, он уже был в парламенте и ушел, потому что понимал, что он там абсолютно некомфортно себя чувствует. Он поучился в Стэнфорде, и ничего не изменилось. У нас много общих знакомых – они говорят, что в лучшую сторону в нём не изменилось», – отметил экономист.

По мнению Анатолия Пешко, если состоящая из некомпетентных людей партия Владимира Зеленского «Слуга народа» самостоятельно наберёт большинство в парламенте – это станет для Украины настоящей катастрофой.

«Если партия «Слуга народа» самостоятельно наберёт большинство в парламенте, то это будет тотальная трагедия. Вы уже сейчас видите, что в государстве хаос, страна неуправляема, потому что молодая команда и новые лица, пришедшие вместе с Зеленским, – абсолютно некомпетентные люди.

Кроме того, чтобы заниматься популизмом и пиаром, они не способны ни на какие серьёзные профессиональные действия», – добавил доктор наук.