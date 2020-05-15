Экономисты прогнозируют украинскому ВВП страшные времена

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Размер падения экономики Украины в этом году будет зависеть от длительности карантина и по разным оценкам составит от 4,5% до 11,5%.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об экономике, то все страны, которые страдают от эпидемии, более – менее у всех будет провал в экономике. Степень будет разной, у кого-то это приведет к падению ВВП, а у кого-то – лишь к уменьшению темпов роста. У нас в Украине по разным оценкам, есть последняя оценка Всемирного банка, ожидается падение ВВП, это оптимистический сценарий, 4,5% в 2020 году. Это пока самый оптимистический прогноз.

МВФ прогнозирует 5,5% падение украинской экономики. Блумберг оценивал даже в 11,5%, это пессимистический прогноз. Но тут все будет зависеть от того, как долго будет длиться карантин и как долго мы будем из него выходить. Карантин на два месяца – это одни экономические потери, а, не дай бог, карантин на 4-5 месяцев – это уже совсем другие экономически потери», – сказал Новак.