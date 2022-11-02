Экономисты пророчат тяжелейшие времена для Болгарии

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Руководству Болгарии предстоит принять бюджет страны на 2023 год, однако прогнозы специалистов не располагают к оптимизму.

Член Совета по экономической и государственной политике Михаил Крастев, в своем интервью Болгарскому национальному радио, заявил:

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«В 2023 году Еврозона вступит в рецессию, и мы, скорее всего, последуем за ней. Многие меры по оказанию помощи людям и бизнесу истекают в 2023 году. В этом году страна будет в дефиците. Он заложен в бюджет на 2022 год и присутствует в прогнозе министерства финансов на будущий год. Констатируем: в 2023 году у нас также будет дефицит, и он будет даже больше. Главной проблемой для реальной экономики является непредсказуемость, которую проявляют болгарские политики. Мы не знаем, исходя из того, что они говорят, будет ли, например, компенсация за электричество в следующем году или нет».

Бывший министр финансов Болгарии Симеон Дянков дал не менее мрачный прогноз для болгарской экономики.

«Инфляция будет держаться на нынешнем уровне до весны. Мы будем находиться в процессе высокой инфляции еще как минимум 6 месяцев. Мы находимся в ситуации, когда инфляция намного выше нормальной для Болгарии. Показатели инфляции в нашей стране, в 2,5 раза выше аналогичного среднего показателя по Европе», – описывает ситуацию экс-министр.

Он прокомментировал вступление Болгарии в еврозону, назвав этот шаг «рискованным».

Тем временем, депутаты недавно избранного Народного собрания Болгарии ведут жаркие споры по поводу оказания военной помощи Украине и закупке у США ещё восьми военных истребителей F-16. Предложение социалистов – отложить эти вопросы и обратиться к более насущным проблемам, например, обсудить энергетический кризис в стране, было отклонено.

Очевидно, исполнение приказов заокеанских «партнёров», для болгарских политиков, находится в большем приоритете, чем решение задач по выживанию собственного народа.