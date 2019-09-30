Экономисты ставят жирный крест на амбициях «аграрной сверхдержавы»

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть планомерно уничтожает сельскую инфраструктуру, что приведет к появлению дополнительных миллионов безработных.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, в сельской местности идет массовое сокращение социальных объектов и государственных учреждений.

«Сейчас мы должны рассматривать возможность разрушения всей сельской инфраструктуры. Оно уже началось. Супрун начала разрушать систему здравоохранения на селе, как мы знаем, идут процессы укрупнения, сокращается количество школ, закрывают помаленьку отделения «Укрпочты» и так далее. То есть с ликвидацией всей социальной инфраструктуры, конечно, будет уничтожено и украинское село», – сказал экономист.

«Мы получим еще несколько миллионов человек, возможно, безработных и бездомных. Поэтому надо очень осторожно относиться к этой перспективе. Конечно, многие наши политики рассчитывают на то, что люди не пропадут, мол, всегда есть возможность уехать на заработки в Польшу и там жить, но все равно, потеря людей для Украины – это уничтожение страны, это не перспектива», – заявил Суслов.