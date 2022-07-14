Экономия на капремонте: Украина закупит во Франции 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров

14.07.2022  10:19 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Строительство, Украина, Франция
Новости Украины

 

Украинские дипломаты вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere

  Украинские дипломаты вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF договорились о...

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время онлайн-брифинга.

«Мы стимулируем иностранные компании активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры, разрушенной Россией. Мостовые конструкции французской компании Matiere смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе», – заявил министр.

Он сообщил, что 25 июля инженеры компании прибудут на Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Компания заинтересована в сотрудничестве с украинскими подрядчиками и рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов на Украине.

Также  Кулеба сообщил, что во время конференции в Гааге будет настаивать на создании специального трибунала по «военным преступлениям России против Украины».

 

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