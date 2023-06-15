Экперт объяснил, для чего Макрона внедряют в БРИКС

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона добиться посещения саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР 22-24 августа – это заявка на будущее европейское лидерство, несмотря на неподходящую биографию «кандидата от Ротшильда».

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал прозаик, колумнист и политический обозреватель, журналист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что Владимира Владимировича они хотят хватать за рукав, их больше Си интересует. Здесь вопрос в другом, не в том, почему француз проситься туда, а почему ему разрешили пофрондировать. Этот парень уже совсем на содержании, тут греха таить нечего, а ведь мнит себя в будущем лидером Европы. Но тут тоже такой христоматийный пример человека, который, что называется, «девушка с биографией», в том числе с бизнес-биографией и с “репутацией”. Поэтому интересно, почему ему разрешили такие вот эскапады делать», – отметил обозреватель.

По его словам, эпоха европейских национальных политиков закончилась. Их места заняли наемные сотрудники глобалистов, и никакие самостоятельные шаги невозможны.

«Эти ребята – это не национальные политики, это корпоративные менеджеры, которые поставлены надзирать над объектом собственности и приворовывать, естественно, по дороге и для себя, и для настоящего бенефициара, хозяина. Это не европейцы сами убивают, самоубиваются, это их начальство убивает, которое надеется, что они уже не совсем европейцы, а уже атлантисты», – считает Лекух.

Смена даже лояльных США национальных лидеров, по словам обозревателя, произошла после кризиса в Ираке 2002-2003 года. А когда появилась «большая тройка» Путин, Шрёдер и Ширак, было принято решение зачистить европейскую политику от самостоятельных фигур.

«Все трое вполне лояльные и Америке, и атлантизму политики, и Путин на тот момент. Но это настолько тогда обозлило и напугало глобалистские элиты, скорее обозлило, что было принято решение зачистить всех по линейке. Собственно говоря, что мы и наблюдаем. И вот это все процессы – где-то получаются, где нет. Не получилось только, по сути, в двух местах – не зачистили Путина и не зачистили Эрдогана. Всех европейских лидеров зачистили, включая Януковича, и на их место поставили Петрушек более-менее смешных или где-то страшненьких, как хохляцкий «кровавый шут». Все эти Петрушки – они из одного чемодана, хоть французик смешной, хоть «ливерная колбаса», – подчеркнул обозреватель.

Несмотря на комедийный характер политических персонажей, мир находится в начале драматического сюжета, который еще далек от кульминации.

«Процесс происходит естественно, мир намного более многообразен, чем многим нашим как либералам, так и турбопатриотам бы хотелось, и он живёт и развивается по достаточно объективным законам. И, в общем, мы сейчас находимся только в первом акте начинающийся драмы под названием «большой мировой кризис» – экономический, политический, какой угодно кризис формации. Мы находимся сейчас где-то в миттельшпиле первого акта, а их, как в хорошей шекспировские драме, ещё четыре, как минимум», – подчеркнул Лекух.