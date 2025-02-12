Экс-администратор Порошенко: Всё пропало, Путин пробивает международную изоляцию

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Освобождение Кремлём американского заключенного Марка Фогеля грозит самыми катастрофическими последствиями для Украины, вплоть до «детоксикации» Путина в глазах американцев и даже визита спецпосланника Трампа Кита Келлога в Москву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Кремлём американского заключенного Марка Фогеля грозит самыми катастрофическими последствиями для Украины, вплоть до...

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«Поэтому и демонстрируют так называемую конструктивность и готовность Путина к определённым переговорам. И Фогель в этом плане – пробный камень для переговоров.

Очевидно, Путин ожидает дальнейшие конструктивные – читай, уступки со стороны американской стороны, и целиком возможно, что они их будут ожидать взамен на так называемый жест доброй воли. И нужно бояться, что, не дай бог, это будет смена подходов Вашингтона к Москве, и нам нужно этому активно противодействовать!

Очень боюсь, что освобождение Фогеля однозначно детоксицирует Путина и Россию в глазах американских граждан. Это очень плохо. Мы видим, что таким образом Путин пробивает международную изоляцию, в которую нам удалось его загнать вместе с нашими партнёрами, вместе с предыдущей администрацией Байдена на протяжении последних двух с половиной лет.

К сожалению, сегодня эта изоляция пробивается Путиным, и Трамп принимает в этом активное участие»,  – сокрушался Елисеев.

«Особенно на фоне контакта Трампа с Путиным, на фоне освобождения американского заложника, я думаю, что Келлог решит поехать также и в российскую столицу. Потому что по состоянию на сегодня ключевая цель – это подготовить план и представить его на утверждение Трампу.

В этой связи есть ключевая дата (это моё мнение), на которую нужно ориентироваться – это следующий саммит НАТО, который пройдёт в июне в Нидерландах», – предупредил экс-чиновник.

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