Экс-аналитик ЦРУ: Какая Прибалтика? Кремль не задумывался даже о «сухопутном коридоре» в Крым

Считать, что Россия хочет захватить Польшу или страны Прибалтики после Украины – это идиотизм. Сорванные Стамбульские соглашения не предусматривали даже перехода под контроль Москвы «сухопутного коридора» в Крым.

Об этом в эфире телеканала Al Arabia English заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

