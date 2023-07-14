Экс-аналитик ЦРУ о перспективах Украины: Впереди только смерть и разрушения

Владимир Гладков.  
14.07.2023 23:49
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Запад, Политика, Россия, США, Украина


Украинские Вооруженные силы не имеют шансов одержать победу над Россией, продолжение боевых действий лишь сулит новые смерти и страдания для украинцев.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские Вооруженные силы не имеют шансов одержать победу над Россией, продолжение боевых действий лишь...

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«Не нужно быть Клаузевицем или Сунь Цзы, чтобы трезво взглянуть на то, что происходит на Украине, чтобы понять, что у них нет пути к победе. Даже при наличии ядерного оружия у Запада на Украине нет никакой дороги к победе. Впереди только смерть и разрушения», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что у ВСУ не было ничего для успеха «контрнаступа».

«Почему украинское наступление не увенчалось успехом? Это произошло, потому что у них не было авиации, самоходных орудий, нормальных бронетанковых войск, грамотного командования, а также из-за жёсткого дефицита боеприпасов. А так всё хорошо, так бы они точно победили», – язвительно прокомментировал аналитик.

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