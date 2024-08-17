Экс-аналитик ЦРУ: Пока ВСУ отвлечены Курском – русские к октябрю освободят ЛДНР

Максим Столяров.  
17.08.2024 17:10
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Курск


Киеву грозит полная потеря контроля над Донбассом.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву грозит полная потеря контроля над Донбассом. Об этом на канале «Deep Dive» заявил...

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«Ситуация на Украине прямо сейчас ухудшается, потому что, пока идёт битва на «Курской дуге», это неравномерное сражение, в котором побеждают русские. Я говорю это не потому, что являюсь платным агентом Путина, это не так, я просто могу читать карту.

У украинцев нет линии логистики и коммуникаций для поддержки войск, где они могли бы одновременно укрепиться, окопаться и противостоять и воздушным, и наземным операциям русских. Несмотря на то, что у украинцев есть F-16, хранящиеся где-то за границей в Румынии, они сами не располагают какой-либо эффективной авиационной мощью, на земле они предоставлены сами себе. И пока это происходит, в Донбассе русские быстро продвигаются на запад к Днепру», – сказал Джонсон.

«Они вошли на подступы к Покровску, этот город является логистическим центром. Там проходят ж/д линии, а также дорога, которая является важным маршрутом снабжения близлежащих городов. И как только русские перережут эту линию, это довольно быстро приведёт к разрушению оборонительных рубежей по всей Донецкой области.

И русские, вероятно, к концу сентября установят полный контроль над Донецкой и Луганской областями», – добавил американец.

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