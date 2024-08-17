Киеву грозит полная потеря контроля над Донбассом.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на Украине прямо сейчас ухудшается, потому что, пока идёт битва на «Курской дуге», это неравномерное сражение, в котором побеждают русские. Я говорю это не потому, что являюсь платным агентом Путина, это не так, я просто могу читать карту.

У украинцев нет линии логистики и коммуникаций для поддержки войск, где они могли бы одновременно укрепиться, окопаться и противостоять и воздушным, и наземным операциям русских. Несмотря на то, что у украинцев есть F-16, хранящиеся где-то за границей в Румынии, они сами не располагают какой-либо эффективной авиационной мощью, на земле они предоставлены сами себе. И пока это происходит, в Донбассе русские быстро продвигаются на запад к Днепру», – сказал Джонсон.