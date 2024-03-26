Экс-аналитик ЦРУ: «Путин не клюнет на приманку и разнесет Макрона на Украине»

Вводом французского контингента на Украину Запад пытается спровоцировать Москву на удар по Франции, чтобы истолковать это как нападение России на страну НАТО.

Об этом на канале «Dialogue works» заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если французы зайдут на Украину, они будут легко уничтожены, так как у русских есть наблюдение со спутников и с других самолётов и беспилотников, чтобы точно знать, где они находятся, когда они войдут на Украину, и когда они умрут. Что пытается сделать Макрон, действительно, трудно понять, но, должно быть, есть какие-то люди, сторонники жёсткой линии, ученики Виктории Нуланд: почему бы тебе не попробовать, ты же знаешь, что терять нечего, отправь их туда и посмотри, не отступит ли Путин, когда туда войдут войска НАТО. Нет никаких причин полагать, что Путин не даст разрешение своим вооружённым силам сделать это с французскими войсками. Что же произойдёт? Ого, это войска НАТО! Но НАТО не одобряло эту операцию. НАТО – странное животное, есть люди в странах Балтии, в Польше и во Франции, которые считают, что стоит попробовать», – сказал Макговерн.

По его словам, на Западе неверно истолковывают риторику российского руководства о предупреждениях ядерной войны как угрозы нанести удар.

«В связи с этим вы регулярно получаете предупреждение от Путина о том, что у русских есть ядерное оружие. Я думаю, что это было неправильно истолковано, как угроза применить Путиным тактическое ядерное оружие. На самом деле всё, что он говорит – смотри, это возможно, это в одном шаге от Третьей мировой войны, которая по определению будет ядерной. Российская стратегия, на самом деле, не уделяет особого внимания использованию тактического ядерного оружия в любом случае. Оно у них есть и они могут его использовать, но они мыслят очень широко, они думают о финале Третьей мировой войны, к которой находятся в одном шаге, а это ядерное оружие», – объяснил аналитик.

Тем не менее, ряд американских и европейских фигур считают, что таким образом можно спровоцировать нападение РФ на страну НАТО.

«В ситуации, когда французы вторгаются в Украину, не только все эти войска встретятся с небесным господином гораздо быстрее, чем они хотят, но есть шанс, что Россия нанесёт ответный удар непосредственно по Франции. И это будет означать, что Россия нападёт на страну НАТО. Как бы странно это ни звучало, именно этого хотят некоторые люди в Вашингтоне и в некоторых странах Европы. Они хотят бросить ему вызов, устроить маленькую войну с Россией не в США, а в Европе. Клюнет ли Путин на эту приманку? Я так не думаю. У него есть возможность справиться со всем, что сейчас происходит, на Украине. А ещё у него есть гиперзвуковые ракеты. На мой взгляд, если Путин хочет дать Макрону по носу, он может легко запустить одну из этих штуковин без ядерной боеголовки. Некоторые из них могут быть оснащены ядерными боеголовками, но ему это не нужно. У него есть высокоточные штуки, от которых невозможно защититься», – заключил Макговерн.