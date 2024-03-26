Экс-аналитик ЦРУ: Угроза нападения РФ на ЕС – это опасная пропаганда и та же «пробирка Пауэлла»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не факт, что русские собираются захватывать всю Украину, не говоря уже о нападении на Прибалтику или Польшу.

Об этом на канале «Dialogue works» заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Эта российская угроза выдумана, это синтетика. Российская угроза напасть на остальную Европу после Украины – такая же, как и угроза оружия массового уничтожения до войны в Ираке. Большинство знает, что никакого оружия массового уничтожения не было. И нет никаких доказательств того, что русские хотят захватить всю Украину, не говоря о том, чтобы пойти дальше в Польшу или страны Балтии. На первый взгляд, это кажется глупым, но это вызывает беспокойство, потому что большинство людей покупается на это. Именно это они видят в мейнстримной прессе – а рашагейт и всё остальное играет прямо на этом», – отметил он.

«У тебя есть дьявол с рогами по имени Путин, он так же плох, как Гитлер или даже сам сатана, и когда вы приучены верить в подобные вещи, как некоторые из моих высокообразованных друзей – настолько приучены к этому, вы скажете: делай, что должен, мистер президент. И это действительно глупо и опасно», – предупредил Макговерн.