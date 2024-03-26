Экс-аналитик ЦРУ: Угроза нападения РФ на ЕС – это опасная пропаганда и та же «пробирка Пауэлла»

Константин Серпилин.  
26.03.2024 17:50
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Не факт, что русские собираются захватывать всю Украину, не говоря уже о нападении на Прибалтику или Польшу.

Об этом на канале «Dialogue works» заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не факт, что русские собираются захватывать всю Украину, не говоря уже о нападении на...

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«Эта российская угроза выдумана, это синтетика. Российская угроза напасть на остальную Европу после Украины – такая же, как и угроза оружия массового уничтожения до войны в Ираке. Большинство знает, что никакого оружия массового уничтожения не было. И нет никаких доказательств того, что русские хотят захватить всю Украину, не говоря о том, чтобы пойти дальше в Польшу или страны Балтии.

На первый взгляд, это кажется глупым, но это вызывает беспокойство, потому что большинство людей покупается на это. Именно это они видят в мейнстримной прессе – а рашагейт и всё остальное играет прямо на этом», – отметил он.

«У тебя есть дьявол с рогами по имени Путин, он так же плох, как Гитлер или даже сам сатана, и когда вы приучены верить в подобные вещи, как некоторые из моих высокообразованных друзей – настолько приучены к этому, вы скажете: делай, что должен, мистер президент. И это действительно глупо и опасно», – предупредил Макговерн.

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