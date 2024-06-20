Украина превращается в живую лабораторию для КНДР – экс-аналитик ЦРУ

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Заявления о сближении России с КНДР из-за нехватки чего-то у Москвы – полная ерунда, всё обстоит гораздо хуже для Украины и Запада.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные аналитики всё понимают неправильно. Они говорят: Россия нуждается в оружии Северной Кореи. Это чепуха! Что же происходит? Россия предоставила Северной Корее действующую живую лабораторию, где они могут тестировать своё оружие, чтобы увидеть, как оно работает в реальных боевых условиях, у северокорейцев есть свой технический персонал, они работают вместе с русскими, когда те запускают баллистические ракеты и другие системы, отслеживая, как они работают, насколько они точны. Второе, Путин собирается выполнить свою угрозу о том, что если Запад начнёт наносить удары по территории России, у Северной Кореи будет всё необходимое от России. У России есть более превосходящие системы вооружений, чем у Северной Кореи, у Северной Кореи много количества, но у России больше качества», – сказал Джонсон.

«Это – дипломатическая игра, за которой следит глобальный Юг. И просто сравните: на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 136 стран – сравните с тем, что они получили в Бюргенштоке (на «саммите мира» в Швейцарии – ред.)», – добавил аналитик.