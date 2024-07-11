Если бы не украинская ракета ПВО, а российский «Искандер» ударил по детской больнице Охматдет в Киеве, от неё бы ничего не осталось, и жертв было бы гораздо больше. Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он сравнил видео прилётов по военному объекту в Киеве с кадрами попадания по детской больнице.

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«Это вообще не соответствует профилю «Искандера», она соответствует натовской ракете NASAMS для ПВО. Она пропустила «Искандер», а что поднимается – должно упасть. Она попала в детскую больницу. Взрыв боеголовки на этой ракете не такой уж большой. Очень небольшое количество людей было убито и ранено в результате того, что якобы должно было быть российской ракетной атакой. Если бы «Искандер» попал в больницу, там бы ничего не осталось», – прокомментировал Джонсон.

«Это не первый случай, когда гражданские объекты в Киеве были ошибочно повреждены ракетами ПВО, выпущенными украинцами. Но они лгут до самой глубины лжи. Единственное, в чём натовцы хороши – в построении пропагандистской кампании. Я видел одно сравнение, где, когда израильтяне нанесли удар по больнице, заголовок гласил: «Израиль уничтожает боевиков Хамас, прячущихся в больнице». А российское название: «Россия убивает детей». Это делается исключительно для того, чтобы ввести общественность в заблуждение и сказать: у Украины есть шанс, всё, что нам нужно сделать – просто дать им ещё немного поддержки, и Украина одержит победу», – добавил экс-аналитик.