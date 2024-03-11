Экс-аналитик ЦРУ: «Уже ясно, что главная угроза не Россия, а США»
Главная угроза миру исходит не от России, а от США, которые убивают миллионы граждан других стран в конфликтах по всей планете.
Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Джонсона, западная пропаганда слишком демонизировала образ России.
«Угроза исходит исключительно от Соединенных Штатов, а не от России. Россия в основном занимается своими делами, несмотря на западную пропаганду, которая настаивает на том, что Владимир Путин хочет воссоздать имперскую Россию, воссоздать даже Советский Союз. Он говорит о прилегающей территории. Она, знаете, граничит собственно с Россией.
Он не говорит о том, чтобы отправиться по всему миру, отправить войска в Афганистан, Ирак, войска в Сомали, войска в Ливию. Это не Россия убивает миллионы иностранцев, это Запад. И нам нужно проснуться и принять этот факт, а затем прекратить попытки изобразить Россию такой, какой она не является», – заявил Джонсон.
Спасибо!
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