За атакой на новгородскую резиденцию президента РФ может стоять ЦРУ.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Другой вопрос. Если действительно 91 устройство дальнего действия было запущено прямо у официальной резиденции, это означает, что была задействована западная разведка. Я не могу себе представить, чтобы такое было возможно без участия США. Это опять возвращает нас к вопросу о переговорах. Я не исключаю, что в ЦРУ есть люди, которые саботируют приказы Трампа и противодействуют им. Трамп не пользуется поддержкой всего разведывательного сообщества», – сказал Джонсон.

Он считает, что в ЦРУ «что-то происходит, что направлено на саботаж». Так, некоторые сотрудники делают в СМИ антироссийские заявления, которые потом приходится опровергать главе нацразведки Тулси Габбарт.