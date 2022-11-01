Экс-банкир Тиньков присвоил себе звание героя России и вышел из российского гражданства

Миллиардер Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства. В настоящий момент у бизнесмена есть кипрский паспорт.

Об этом он написал в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство… Донбасса бы не было, если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы.. Так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России.. настоящий .. а не эти…», — написал Тиньков.

Правда, сегодня экс-банкир уже удалил свой пост.

Тиньков выступал «за мир» с самого начала российской спецоперации на Украине. Но это ему не помогло. 24 марта Великобритания внесла его в санкционный список. Однако предприниматель не отчаялся и попытался завоевать расположение на Западе. Он заявил, что он и его семейный благотворительный фонд хотели бы напрямую помогать украинским беженцам, оказавшимся в Италии. Кроме того, в апреле Тиньков разместил в соцсети пост с грубыми оскорблениями российской армии и посоветовал Донбассу «перестать быть сепаратистами».

В мае бизнесмен заявил, что продал свои 35% банка «Тинькофф» Владимиру Потанину за 3% их реальной стоимости под давлением Кремля. Он утверждал, что власти угрожали лично ему и его финансовому учреждению, допускал, что готовится покушение на его жизнь. Однако в банке «Тинькофф» опровергли это заявление.

Незадолго до сделки с Потаниным клиенты «Тинькофф Банка» столкнулись со списанием миллионов рублей со своих счетов. Они требовали через суд признать блокировку счетов незаконной и вернуть списанные деньги. Эксперты посчитали, что таким образом Тиньков собирает себе средства на безбедную жизнь на Западе.

Интересно, что это не первый отказ банкира от гражданства. В 2013 он принял решение отказаться от американского паспорта, когда у него возникли проблемы с налоговой службой США, которая обвиняла его в неуплате налогов. Однако это не помогло. Тhe New York Times сообщало, что Тиньков согласился заплатить 507 миллионов долларов в прошлом году, чтобы урегулировать дело о налоговом мошенничестве. Именно после этого банкир стал высказываться против России.

Экономист Никита Кричевский считает, что Тиньков всегда руководствовался интересами личной выгоды. Он вспоминает, как в 2009 году в эфире НТВ банкир заявлял, что выводить 100% прибыли в офшоры через дивиденды – это хорошо и правильно. А публицисту Николаю Подсокормскому припомнилось, что в 2017 Тиньков, тогда еще лояльный властям, предлагал сделать президента РФ Владимира Путина царем.

«Суета Тинькова вокруг отказа от российского гражданства ещё раз подтверждает то, что все крупные собственники, особенно стратегических и социально значимых предприятий, должны чётко определить свою позицию в отношении СВО», – написал в своем ТГ-канале сенатор РФ Андрей Клишас.

«Тинькофф. Он один такой? Не думаю. У нас такой гнили много», – считает бывший руководитель «Роскосмоса» Олег Рогозин.

Действительно, Тиньков стал пятым российским миллиардером из числа бывших и действующих членов рейтинга Forbes, которые отказались от своего гражданства в 2022 году. Это сделали Юрий Мильнер, покинувший Россию вместе с семьей в 2014 году, Рубен Варданян — в связи с решением переехать в Арцах (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики), основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Он больше 10 лет прожил в Казахстане, и для получения паспорта этой страны ему пришлось отказаться от паспортов других государств, поскольку республика не допускает наличия второго гражданства.

Вчера стало известно, что от российского гражданства отказался гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, занимающий 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров с состоянием в 7,1 млрд долларов. Он также активно выступал в соцсетях против «войны». Интересно, что отец миллиардера Николай Сторонский-старший занимает пост гендиректора входящей в «Газпром» компании «Газпром промгаз». Украина 19 октября ввела против него санкции.