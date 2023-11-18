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Бывший руководитель пророссийской автономии Гагаузия Ирина Влах презентовала свой новый политический проект «Платформа Молдова», где объявила о поддержке прозападного пути – в Евросоюз, который вводит беспрецедентные санкции против РФ и накачивает Украину оружием для продолжения войны против русских.

«Мой опыт в политике показывает мне, что будущее Молдовы в Европе — это не просто лозунги и флаги на зданиях. Я уверена, что европейская Молдова означает социальную справедливость и равенство перед законом для всех», – заявила бывшая башкан Гагаузской автономии.

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Влах вновь «подмазала» еврочиновникам в ходе передачи на телеканале N4.

«Я считаю, что если в декабре 2023 года Молдова сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз, то это будет хорошо», – заявила Влах, дважды ранее получавшая мандат Гагаузии, спекулируя на пророссийских настроениях жителей региона.

Впрочем, бывшая глава Гагаузии допустила оговорку:

«Но есть страны, которые по 8-10 лет ведут переговоры о вступлении, пребывая в статусе кандидата на вступление. Турция, если я не ошибаюсь, ведет переговоры с 2003 г.».

На самом деле Турция подала заявку на вступление в европейское объединение в 1987 году, а статус кандидата получила в 1999 году.

При этом Ирина Влах посетовала, что «благое дело» евроинтеграции Молдовы будет использовано президентом Майей Санду в электоральных целях в ходе президентской кампании 2024 года.

В партии Санду оперативно отреагировали на претензии Влах на прозападный электорат. Правящая сила решила ничего не выдумывать объявить конкурентку «агентом Кремля» – мол, Влах специально по заданию России раскалывает избирателей Санду, а на самом деле она не прозападная.

«Кремль хочет в одночасье превратить своих агентов в так называемых проевропейских политиков, но мы помним, как Ирина Влах, любительница курток за 2000 евро, открыто борется с интересами Молдовы», – написал в соцсети депутат парламента от партии «Действие и солидарность» Раду Мариан.

Он напомнил, как Ирина Влах «на протяжении всей своей политической карьеры… регулярно посещала Кремль, встречалась с Путиным и другими кремлевскими чиновниками».

Случай с Влах показывает, что любые попытки перекраситься под воздействием текущего момента, мимикрировать под проевропейцев и подавать сигналы западных послам «мы свои, буржуинские!» – будут решительно пресекаться действующей властью, разоблачающей «контрафакт».

Возможно, Влах вдохновил пример мэра Кишинёва Ивана Чебана, с которым произошла аналогичная метаморфоза (из социалистов – в западники). Однако советники Влах не учитывают, что, если молдавская столица в целом настроена прозападно, но этого нельзя сказать о Гагаузской автономии и всей совокупности дружественного России электората, составляющего половину населения Молдовы.