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15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Украина
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Экс-беркутовцы в своих письмах напомнили Европе о грузинских снайперах на Майдане

Находящиеся в СИЗО экс-беркутовцы написали письма в Европу с просьбой создать международную комиссию для расследований преступлений на Майдане, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат обвиняемых в расстрелах людей на Майдане в 2014 году экс-сотрудников «Беркута» А. Горошинский.

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Он представил копию письма своих подзащитных Генсеку Совета Европы Т. Ягланду. Подобные письма, по его словам, также направлены Министерства иностранных дел и посольства в Украине Польши, Германии и Франции (в 2014 году эти страны выступили гарантами выполнения Соглашения о мирном урегулировании кризиса, подписанного Януковичем и оппозицией – ред.), мониторинговую миссию ОБСЕ и офис Верховного комиссара по правам человека ООН, ряд европейских правозащитных организаций.

В письме пятеро экс-беркутовцев П. Аброськин, С. Зинченко, А. Маринченко, С. Тамтура и О. Янишевский обращают внимание, что обвинение правоохранителей и суд над руководство страны использует для своего оправдания неконституционного захвата власти в 2014 году и поэтому не заинтересованы в объективном расследовании тех событий. В частности, они указывают на то, что нынешний Генеральный прокурор Ю. Луценко во время Майдана непосредственно со сцены в Киеве призывал протестующих к неповиновению и использованию против правоохранителей оружия, захваченного на складах в Западной Украине.

Представителей Европы также просят обратить внимание на ряд расследований зарубежных журналистов, в которых граждане Грузии признаются, что представителями нынешней власти при содействии экс-Президента Грузии М. Саакашвили в 2014 году привезли несколько групп снайперов для расстрелов людей на Майдане. Ими были названы конкретные имена организаторов этого — нынешний спикер А. Парубий, народные депутаты С. Пашинский и В. Парасюк.

Еще целый ряд фактов указывающих на причастность представителей нынешней власти к преступлениям на Майдане и не позволяют провести объективное расследование тех событий.

Именно поэтому экс-беркутовцы просят Европу вмешаться и для восстановления объективной картины:

— скорейшим образом инициировать создание Спецкомиссии Совета Европы для контроля расследований преступлений на Майдане в соответствии с ст.4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21.02.2014.

— потребовать от властей Украины разрешить представителям Спецкомиссии и нынешней украинской оппозиции присоединиться к процессу мониторинга расследований преступлений на Майдане;

— потребовать от украинских властей отменить Закон №743-VII, который запрещает любое расследование или наказание для протестующих, который не позволяет расследовать убийства 23 сотрудников МВД и огнестрельные ранения 210.

— потребовать от украинских властей прекратить давление на судей, следователей, адвокатов и журналистов, которые занимаются расследованием преступлений на Майдане.

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