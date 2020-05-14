Экс-«беркутовец» рассказал о предательстве генералитета

14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Силовое руководство Украины в 2014 году бросило рядовых «беркутовцев» на расправу толпе озверевших майданщиков.

Об этом в эфире КРТ заявил экс-командир 1-й киевской роты «Беркута» Михаил Добровольский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предательство мы и получили в конце. Грубо скажу так: генерал взял чемоданчик и поехал, а свое войско оставил на поле боя, можно сказать, на зарез – делайте с ними что хотите. Это же неправильно!», – заявил силовик.

Он сообщил ,что в 20-х числах февраля 2014 года «беркутовцам» стало понятно, что командования нет.

«Мы понимали, что когда будет последний бой (майданщики осадили общежитие, где жили «беркутовцы» с семьями – ред.), когда нас уже будут убивать – конечно, мы будем защищаться. Все делалось, чтобы была провокация, но ее, слава богу, не произошло и благодаря каким-то людям, которые там были сразу, они же понимали, что у нас там арсенал и мы будем защищаться», – рассказал бывший милиционер.

На базу «Беркута», где находилось и их общежитие, в тот период приехали также «беркутовцы» и полицейские из Луганска и Николаева.

«Они не знали куда им ехать – все дороги отрублены, командование голоса не подает, его просто нет», – поделился Добровольский.

Он добавил, что на майдане ими «все командовали, а потом раз–и никого нет».

«Все трубки не берут – понимаете, как поступили некрасиво. Предательство, да. Это не по-офицерски вообще», – сказал он.

Отметим, что генеральная прокуратура в течение шести лет со времен майдана открывала уголовные дела против Добровольского. Первое дело было связано с «задержанием участников майдана». Все дела экс-«беркутовца» до сих пор находятся в судах.