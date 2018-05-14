14.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Экс-боец «Азова» унизил Порошенко

Бывший боевик украинского националистического полка «Азов» не пожал руку президенту Петру Порошенко.

Видеозапись данного инцидента была опубликована на официальном YouTube-канале «Национального корпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе церемонии награждения победителей соревнований «Invictus Games», один из призёров пожал руку всем стоявшим на трибуне, кроме Петра Порошенко, пройдя мимо него. Украинский президент, сменив улыбку недовольной гримасой, похлопал уходящего азовца по плечу.

Отметим, что «Invictus Games» – международные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в ряде стран с 2014 года. Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол и волейбол на колясках.