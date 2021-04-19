Экс-боец ДНР поверил СБУшной программе «Вернись домой» и попал на 13 лет строгача

19.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Бывшего военнослужащего ДНР после перехода на подконтрольную Украине сторону по программе «Вернись домой» завербовала СБУ с целью получения информации о дислокации и личном составе подразделений Народной милиции.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сотрудники МГБ ДНР задержали бывшего военнослужащего Народной милиции, который в августе 2018 года перешёл на украинскую сторону по программе «Вернись домой», где был завербован СБУ.

«7 февраля 2017 года я устроился в ряды ВС ДНР, прослужил там примерно год, после чего уволился со службы и примерно через четыре месяца покинул территорию ДНР и прибыл на территорию Украины», – говорит на кадрах оперативной съемки обвиняемый Руслан Макарец.

По информации ведомства, указанное лицо передало украинским спецслужбам персональные данные военнослужащих, информацию о дислокации сапёрно-инженерной роты, количество и наименование военной техники, а также координаты штаба воинской части, где ранее проходил службу.

«В марте 2019 года Руслан Макарец по заданию СБУ вернулся на территорию ДНР. Здесь он был задержан органами госбезопасности республики. Бывший военнослужащий ДНР признан виновным по статье «Государственная измена» и приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уточнили в сюжете.

По информации МГБ, Макарец Руслан, 1984 года рождения, проживал в прифронтовой Горловке.