Экс-боевик «Айдара»: «Путин орбанизирует европейцев»

Россия полным ходом ведёт операцию по «орбанизации» европейского сознания и политики ЕС.

Об этом в видеоблоге экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его воодушевило заявление главреда связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat Христо Грозева о том, что якобы среди волны выехавших в 2022 году из РФ россиян было множество агентов ФСБ.

«Я почему вспомнил вот это – миллион русских, которые выехали якобы как беженцы от войны, я вспомнил, что как-то так и поляки активизировались на границе с Украиной. Это тоже мы видим российский след. Кстати, торговля с Россией не остановилась, а растёт, торговля с Белоруссией растёт, а с Украиной почему-то блокируется.

Но я обращаю внимание и на другие процессы. Это такие процессы, которые называются будущие избирательные гонки во многих странах мира. И «Альтернатива для Германии» – это приблизительно «Russia Today». Партия Ле Пен – да она всю жизнь кормилась с кремлёвских денег, ну, как бы так ни было, я так считаю. И этому есть очень много свидетельств», – заявил Лапин.